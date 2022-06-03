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43 минуты назад

Доллар подрос до 62 рублей

Лера Букина

На открытии торгов в пятницу, 3 мая, рубль теряет позиции к основным иностранным валютам. Курс доллара повышается на 1,05 рубля, до 62,3 рубля, курс евро - на 63 копейки, до 65,94 рубля, следует из данных на Мосбирже.

Доллар подрос до 62 рублей
Фото: ТАССТАСС

Индекс Мосбиржи растет на 0,06%, РТС - на 0,04%.

Накануне, 2 июня, официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, повысился на 10,17 копейки, до 61,575 рубля, курс евро - на 1,24 рубля, до 64,90 рубля.

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Также в четверг вечером курс доллара к евро увеличил темпы снижения на статистике рынка труда США. На 18.45 мск курс евро к доллару вырос до 1,07 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,06 доллара, до выхода статистики показатель находился на уровне 1,0693 доллара.

Ранее доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова заявила агентству «Прайм», что экономика развивающихся стран может не выдержать чрезмерного укрепления доллара и погрузиться в кризисное состояние. По ее словам, укрепление курса американской валюты приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков.

Рынки,Диана Степанова,Банк России,Московская биржа,
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