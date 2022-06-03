Кабмин одобрил отмену НДФЛ для физлиц при продаже золота

Правительство РФ одобрило инициативу Минфина в 2022 и 2023 годах освободить физических лиц от НДФЛ при реализации золота в слитках. Об этом сообщает Минфин РФ.

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«Правительство РФ одобрило законопроект Минфина России о внесении изменений в налоговое законодательство. Предложения направлены на улучшение делового климата и развитие отдельных отраслей промышленности», — указано в сообщении.

Также эта мера направлена на то, чтобы повысить привлекательность инвестиций в золото как «инструмента сохранения сбережений граждан в сложившихся условиях».

Ранее 4 апреля первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал заявил, что, помимо защиты от инфляции, золотой стандарт открывает пути для быстрых девальваций и ревальваций валют. По его словам, рост востребованности необеспеченных валют в мире еще несколько лет назад вдохновил финансистов и экономических экспертов начать рассматривать идею возвращения мира к золотому стандарту.