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23 минуты назад

В России найдена новая залежь нефти

Лера Букина

Геологи обнаружили залежь нефти с извлекаемыми запасами на Средне-Итурском месторождении в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Объем оценивается в один миллион тонн. Об этом сообщается на портале GoArctic.

В России найдена новая залежь нефти
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В правительстве российского региона отметили, что Средне-Итурское месторождение было открыто в 1990 году, работа на нем началась в 1993-м.

За годы разработки накопленная добыча достигла 15,8 млн тонн нефти. Ямальские специалисты подчеркивают, что остаточные извлекаемые запасы на Средне-Итурском месторождении составляют 11 млн тонн.

Ранее в марте Роснедра сообщили, что ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» открыло в Каспийском море крупное газовое месторождение Хазри с запасами 48 млрд кубометров. Ведомство отметило, что месторождение относится к группе крупных, в целом начальные извлекаемые запасы свободного газа составили 48 млрд кубических метров, конденсата – 8,2 млн тонн.

«ЛУКОЙЛ» ранее открыл в акватории Каспийского моря десять месторождений с суммарными извлекаемыми запасами углеводородного сырья 7 млрд баррелей нефтяного эквивалента.

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