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9 часов назад

В Лондоне на аукцион выставили редкое издание «Гарри Поттера» с опечатками и лексическими повторами

Клопс.Ru

В Лондоне аукционный дом Christie's выставил на торги первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень». Об этом со ссылкой на CNN пишет «Газета.ру» в понедельник, 6 июня.

В Лондоне на аукцион выставили редкое издание «Гарри Поттера» с опечатками и лексическими повторами
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

Речь идёт об одном из 500 экземпляров книги в твёрдом переплёте, его напечатали первым тиражом в 1997 году. Триста из них в то время направили в библиотеки. Произведение с подписью Джоан Роулинг пустят с молотка за 250 тысяч долларов.

Ценность бестселлера представляют сохранившиеся ошибки. В первом издании слово «философский» было написано неправильно, а в самом тексте на одной из страниц есть лексические повторы.

Из цифровых магазинов «ЛитРес» и MyBook собирались убрать книги о Гарри Поттере.

Рынки,Гарри Поттер,Джоан Роулинг,
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