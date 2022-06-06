В Лондоне на аукцион выставили редкое издание «Гарри Поттера» с опечатками и лексическими повторами

В Лондоне аукционный дом Christie's выставил на торги первое издание книги «Гарри Поттер и философский камень». Об этом со ссылкой на CNN пишет «Газета.ру» в понедельник, 6 июня.

Речь идёт об одном из 500 экземпляров книги в твёрдом переплёте, его напечатали первым тиражом в 1997 году. Триста из них в то время направили в библиотеки. Произведение с подписью Джоан Роулинг пустят с молотка за 250 тысяч долларов.

Ценность бестселлера представляют сохранившиеся ошибки. В первом издании слово «философский» было написано неправильно, а в самом тексте на одной из страниц есть лексические повторы.