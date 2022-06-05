Мировые цены на зерно стали снижаться после предварительных прогнозов об урожае, которые оказались вполне позитивными. Об этом «Ленте.ру» заявил доктор экономических наук, бывший начальник департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод.

«Сейчас начало июня, и во многих странах уже подводят предварительные итоги посевных, формируются виды на урожай, происходит какая-то корректировка. Также был озвучен хороший прогноз по российскому урожаю. Россия тоже большой поставщик пшеницы третьего класса на мировой рынок», — отметил Холод.

Он добавил, что еще одним фактором, из-за которого стоимость зерна стала снижаться, стала новость о беспрепятственных поставках украинского зерна, которого ждут в размере свыше 20 млн тонн по нынешним контрактам.

По его словам, поставки зерна из Украины, как и из любой другой страны, важны и необходимы. Если же вырезать из общей доли несколько процентов, то заменить их будет нечем. Поэтому каждый поставщик важен для мирового рынка.