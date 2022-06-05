Поставки российского газа в Европу резко снизились

Поставки российского газа по «Северному потоку» и украинской газотранспортной системе снизились в субботу и могут немного опуститься в воскресенье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные WindEurope и транспортных операторов.

Транзит по «Северному потоку» с утра субботы уменьшился почти на 9%: с 7 миллионов кубометров в час до 6,4 миллиона кубометров. Номинации на прокачку в воскресенье сохраняются на этом уровне.

В четверг и пятницу транзит составлял почти 7,1 миллиона кубометров в час (около 170 миллионов кубометров в сутки).

Поставка газа через газотранспортную систему Украины в воскресенье может также чуть снизиться.

Снижение происходит на фоне роста производства энергии из возобновляемых источников в Европе.