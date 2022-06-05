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37 минут назад

"Ъ": проблемы с импортом вынуждают производителей мороженого менять рецепты

Газета.Ru

Сложности с импортом иностранного сырья вынуждают производителей мороженого в России менять рецепты и искать новых поставщиков. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Россиян предупредили о сокращении ассортимента мороженого
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В Союзе мороженщиков изданию рассказали, что цены на продукцию в магазинах за год выросли в пределах 15%, так как производители обычно готовятся к новому летнему сезону с конца прошлого. Однако часть зарубежного сырья пришлось закупать весной.

«Все, что было у нас в запасах, постепенно закончилось, пришлось заменять какие-то продукты, некоторые позиции из ассортимента мы вывели, потому что негде было достать ингредиенты. Конечно же, все подорожало больше, чем на 30-40%», — объяснила руководитель отдела маркетинга компании Icecro Ксения Вышмакова.

По ее словам, линейка безлактозной продукции на кокосовом молоке, которую раньше производитель заказывал в Таиланде, «застопорилась» в порту. Компании пришлось скупать то, что оставалось у поставщиков в России на складах.

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Заместитель генерального директора Союза мороженщиков Наталья Уткина объяснила, что себестоимость продукции в среднем выросла на 20-30%. К примеру, цены на картонные упаковки и сахар выросли почти в два раза. Также существуют проблемы с запчастями для импортного оборудования, добавила она.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источник в одной из крупнейших компаний рынка писала, что в ближайшее время производители молочных продуктов и сока могут сократить ассортимент.

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