Запрет нефти из России привел к неожиданным последствиям

Европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала спецоперации России на Украине, несмотря на попытки лидеров ЕС заблокировать российский экспорт на мировые рынки, пишет Independent.

Базирующиеся в Евросоюзе судоходные компании предупредили, что частичное нефтяное эмбарго не нанесет вреда России, отмечает издание.

Из предоставленных антикоррупционной группой Global Witness данных следует, что три основные страны-поставщика в Европе - Греция, Кипр и Мальта - с конца февраля каждый месяц увеличивали количество транспортируемой ими российской нефти.

В феврале компании и суда, связанные с этими тремя странами, перевезли 31 млн баррелей российской нефти. В мае эта цифра подскочила до 58 млн баррелей. В общей сложности суда, связанные с Грецией, Мальтой и Кипром, с февраля перевезли 178 млн баррелей нефти на сумму 17,3 млрд долларов. Это чуть более половины всего объема экспорта нефти из российских портов.

По мнению члена Международной рабочей группы по российским санкциям и соорганизатора инициативы «Экономисты для Украины» Анастасии Федык, разрешение судам под флагом ЕС перевозить российскую нефть подрывает переговорную позицию Европейского союза и лишает его рычагов воздействия на Россию.

«Нефтяное эмбарго должно быть нефтяным эмбарго, а это не нефтяное эмбарго. Это политика, которая частично сократит поставки нефти, одновременно способствуя некоторым структурным изменениям в отрасли нефтяной логистики», - сказала она.