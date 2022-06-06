Польша нарастит добычу нефти и газа

Польская энергетическая компания PGNiG в течение четырех лет инвестирует 700 миллионов злотых (160 миллионов долларов) в два крупнейших месторождения нефти и природного газа в стране. Она планирует продлить срок их эксплуатации на 15-20 лет и нарастить добычу ископаемого топлива, следует из сообщения на сайте PGNiG.

Фото: Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters Wojciech Kardas / Agencja Gazeta / Reuters

В заявлении указано, что энергетическая компания вкладывает средства в месторождения Любятув и Дембно. Там в основном добывается нефть в объеме в 480 тысяч тонн в год, что составляет около 75 процентов от общего производства компании. PGNiG предполагает, что бурение дополнительных пяти скважин в рамках проекта позволит добыть еще 440 тысяч тонн нефти.

Также компания использует технологии искусственного интеллекта, вложенные средства пойдут на модернизацию систем, установку компрессоров, строительство генератора электроэнергии, что позволит подключить к эксплуатации три скважины с месторождения природного газа «Ружаньско». Там PGNiG планирует добывать около 80 миллионов кубометров газа в год.