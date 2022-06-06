"Произойдет очередной отскок": доллару предрекли падение до 45 рублей

В июне курс доллара продолжит укрепляться, но с приходом июля ситуация вновь стабилизируется и американская валюта «продолжит тонуть», она сместится в район 45-50 рублей. Об этом «Известиям» заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.
«В июне произойдет существенный отток с рублевых вкладов из-за падения ставок и предстоящего ухода депозитных денег на валютный и фондовый рынки, что поддержит курс доллара. Однако с июля ситуация опять стабилизируется и курс доллара продолжит тонуть», — приводятся в материале слова Прокудина.
Он добавил, что, согласно текущей технической картине, курс доллара сместится в июле в район 45-50 рублей. При этом, по мнению Прокудина, равновесие платежного баланса останется внизу — в районе 20-30 рублей, после чего «произойдет очередной отскок, который окажется еще сильнее, чем майский — плюс 20%».
Другие эксперты, опрошенные «Известиями», не поддержали данный прогноз. Некоторые из них уверены, что проанализировать курс доллара на лето невозможно в виду нестабильной экономической ситуации, еще часть ожидают его колебаний в диапазоне от 55 до 70 рублей. При этом большинство экономистов сошлись во мнении, что в краткосрочной перспективе политика Центробанка и увеличение импорта повлияют на курс рубля в сторону укрепления.