"Произойдет очередной отскок": доллару предрекли падение до 45 рублей

В июне курс доллара продолжит укрепляться, но с приходом июля ситуация вновь стабилизируется и американская валюта «продолжит тонуть», она сместится в район 45-50 рублей. Об этом «Известиям» заявил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин.

«В июне произойдет существенный отток с рублевых вкладов из-за падения ставок и предстоящего ухода депозитных денег на валютный и фондовый рынки, что поддержит курс доллара. Однако с июля ситуация опять стабилизируется и курс доллара продолжит тонуть», — приводятся в материале слова Прокудина.

Он добавил, что, согласно текущей технической картине, курс доллара сместится в июле в район 45-50 рублей. При этом, по мнению Прокудина, равновесие платежного баланса останется внизу — в районе 20-30 рублей, после чего «произойдет очередной отскок, который окажется еще сильнее, чем майский — плюс 20%».