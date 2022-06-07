Данные о валютных резервах России предложили засекретить

Кроме того, ведомство рекомендовало ввести послабление для корпоративного сектора в выпуске и обслуживании ценных бумаг, а также запретить объявлять кросс-дефолт по евробондам.
По информации РБК, эти меры позволят снизить санкционные риски. В конце марта Центробанк уже принял решение приостановить публикацию данных о структуре золотовалютных резервов. При этом эксперты считают, что засекречивание такой информации не повлияет на работу финансовых аналитиков.
Страны Запада заморозили золотовалютные резервы Банка России в рамках санкций против Москвы в ответ на военную операцию на Украине. Минфин сообщал, что из-за санкций были заблокированы около 300 млн долларов — это половина золотовалютных резервов страны.