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1 час назад

Минэкономики предложило засекретить информацию о золотовалютных резервах России

Говорит Москва

Кроме того, ведомство рекомендовало ввести послабление для корпоративного сектора в выпуске и обслуживании ценных бумаг, а также запретить объявлять кросс-дефолт по евробондам.

Данные о валютных резервах России предложили засекретить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации РБК, эти меры позволят снизить санкционные риски. В конце марта Центробанк уже принял решение приостановить публикацию данных о структуре золотовалютных резервов. При этом эксперты считают, что засекречивание такой информации не повлияет на работу финансовых аналитиков.

Страны Запада заморозили золотовалютные резервы Банка России в рамках санкций против Москвы в ответ на военную операцию на Украине. Минфин сообщал, что из-за санкций были заблокированы около 300 млн долларов — это половина золотовалютных резервов страны.

Рынки,Банк России,
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