Данные о валютных резервах России предложили засекретить

Кроме того, ведомство рекомендовало ввести послабление для корпоративного сектора в выпуске и обслуживании ценных бумаг, а также запретить объявлять кросс-дефолт по евробондам.

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По информации РБК, эти меры позволят снизить санкционные риски. В конце марта Центробанк уже принял решение приостановить публикацию данных о структуре золотовалютных резервов. При этом эксперты считают, что засекречивание такой информации не повлияет на работу финансовых аналитиков.