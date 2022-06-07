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26 минут назад

Рубль снизился к доллару на открытии торгов

Лера Букина

На открытии торгов во вторник, 7 июня, рубль опускается к доллару. Курс американской валюты повышается на 45 копеек, до 61,29 рубля. Курс евро, напротив, падает на 92 копейки, до 64,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Рубль снизился к доллару на открытии торгов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам торгов понедельника, 6 июня, доллар и евро слегка подорожали. Рубль развернулся вниз и немного упал к бивалютной корзине вслед за перешедшими к снижению котировками нефти. Доллар торговался по 61,02 рубля в 19:00, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 65,1 рубля, прибавив 35,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,6 копейки, до 62,9 рубля.

На прошлой неделе российский Минфин сообщил, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило 263,7 млрд рублей.

Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил «Известиям», что в текущей технической картине курс доллара сместится в июле в диапазон 45–50 рублей. Вместе с тем равновесие платежного баланса останется внизу, в районе 20–30 рублей. А после этого ожидается очередной отскок (+20%).

Рынки,Ингосстрах-Инвестиции,Московская биржа,
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