Рубль снизился к доллару на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 7 июня, рубль опускается к доллару. Курс американской валюты повышается на 45 копеек, до 61,29 рубля. Курс евро, напротив, падает на 92 копейки, до 64,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.
По итогам торгов понедельника, 6 июня, доллар и евро слегка подорожали. Рубль развернулся вниз и немного упал к бивалютной корзине вслед за перешедшими к снижению котировками нефти. Доллар торговался по 61,02 рубля в 19:00, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 65,1 рубля, прибавив 35,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,6 копейки, до 62,9 рубля.
На прошлой неделе российский Минфин сообщил, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило 263,7 млрд рублей.
Главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин заявил «Известиям», что в текущей технической картине курс доллара сместится в июле в диапазон 45–50 рублей. Вместе с тем равновесие платежного баланса останется внизу, в районе 20–30 рублей. А после этого ожидается очередной отскок (+20%).