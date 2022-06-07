Рубль снизился к доллару на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 7 июня, рубль опускается к доллару. Курс американской валюты повышается на 45 копеек, до 61,29 рубля. Курс евро, напротив, падает на 92 копейки, до 64,5 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По итогам торгов понедельника, 6 июня, доллар и евро слегка подорожали. Рубль развернулся вниз и немного упал к бивалютной корзине вслед за перешедшими к снижению котировками нефти. Доллар торговался по 61,02 рубля в 19:00, что на 6,75 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро составил 65,1 рубля, прибавив 35,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) поднялась на 19,6 копейки, до 62,9 рубля.

На прошлой неделе российский Минфин сообщил, что суммарное отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема и оценки базового месячного объема по итогам мая 2022 года составило 263,7 млрд рублей.