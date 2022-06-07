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1 час назад

Открытию новых зоомагазинов в России помешала нехватка одного товара

Lenta.ruиещё 2

В апреле-мае новые зоомагазины в крупных городах России почти перестали открываться из-за нехватки одного вида товара — импортных специализированных кормов для домашних животных, за счет которых розница формировала до 80 процентов своих доходов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на консультантов рынка недвижимости и представителей рынка.

Открытию новых зоомагазинов в России помешала нехватка одного товара
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным аналитиков, в Санкт-Петербурге уже практически нет желающих открывать новые точки. Помимо нехватки спецкормов, существенной проблемой для отрасли стали значительные траты на доставку, что привело к беспрецедентному росту цен на конечную продукцию на 50-100 процентов, пояснил президент Национальной ассоциации зооиндустрии Кирилл Дмитриев. Кроме того, в зооиндустрии возник дефицит оборотных средств в результате вынужденной работы по предоплате с производителями.

В течение двух весенних месяцев спрос в московских магазинах зоотоваров снизился на четверть в годовом выражении. Руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев объяснил, что его сохранению помешала нехватка товаров и скачок продаж в марте после начала спецоперации. Эксперт добавил, что причиной спада спроса также могло стать стремление населения экономить.

В начале весны представители зоомагазинов уже предупреждали о сложностях с поставками. Тогда в отрасли поясняли, что им трудно найти транспорт и решить вопрос с оплатой поставщикам. Российские производители кормов также ввозят из-за границы часть ингредиентов (примерно 20 процентов), большая часть импортного сырья используется в премиальных линейках.

Рынки,Михаил Васильев,Кирилл Дмитриев,Коммерсант,
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