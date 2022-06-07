Российские производители свинца оказались на грани остановки

Российские предприятия, производящие свинец, оказались на грани остановки из-за отсутствия лицензии на экспорт от Минпромторга. Продукция заводов остаётся на складах, так как экспортировать в Европу её нельзя из-за санкций, а для отправки по другим направлением нужно разрешение правительства, которое не выдают. В России свинец выпускают несколько десятков заводов, крупнейшие из них: «Рязцветмет», «Экорусметалл», «Фрегат», «Агроприбор» и УГМК.

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Экспорт свинца в Европу остановился в марте из-за проблем с логистикой и расчётами на фоне санкций. С 10 июля поставки в Евросоюз будут официально запрещены. Переориентироваться на другие рынки производители не могут, так как для этого нужны разовые лицензии Минпромторга. Но ни одно предприятие пока что такое разрешение не получило, сообщил «Коммерсант».

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Введение лицензирования «направлено на предупреждение дефицита свинца в РФ в условиях внешних ограничений» и на снижение цен на металл, сообщили изданию в Минпромторге. Такая мера действует с мая до ноября 2022 года. Однако из-за снижения производства автомобилей у заводов, производящих свинец, накопились запасы на 2 месяца. Загрузка предприятий снизилась до 30%.

Также в министерстве рассказали, что сейчас «ведётся работа по переориентации экспортных поставок в сторону восточного региона». Почему производители до сих пор не получили лицензии, в ведомстве не уточнили.

Необработанный свинец производят из отходов, в основном — из старых свинцово-кислотных аккумуляторов. Поэтому для получения разрешения на экспорт надо сначала получить разрешение на сбор и утилизацию токсичных отходов, к которым относятся аккумуляторы.

В России ежегодно производится около 200 000 т свинца. В 2021 году производители экспортировали 127 300 т. Доля российской продукции на рынке составляет 5–6%.