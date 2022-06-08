Цена на бензин в Британии установила новый рекорд

Цена за литр бензина в Британии превысила 180 пенсов (2,2 доллара), увеличившись за день на 2 пенса (0,02 доллара) – это рекордный суточный прирост за 17 лет, сообщила Times со ссылкой на британскую ассоциацию автомобилистов (RAC).

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«Цена литра бензина вчера выросла на 2 пенса, что стало самым большим суточным приростом за 17 лет», – приводит текст статьи РИА «Новости».

Как отмечает издание, согласно данным компании Experian Catalist, цена за литр бензина во вторник в Британии составила 180,7 пенса. В то же время в RAC предупредили, что если суточные темпы роста цен на бензин в королевстве сохранятся такими же, то цена топлива на полный 55-литровый бак может превысить 100 фунтов (125 долларов).

В конце мая в RAC заявили, что стоимость литра неэтилированного бензина составила 171,04 пенса (около 2,16 доллара), тогда как предыдущая рекордно высокая цена, зафиксированная в мае, составляла 170,35 пенса. В свою очередь, стоимость дизельного топлива выросла до 181,64 пенса (около 2,3 доллара) против предыдущего рекорда в 181,35 пенса в мае. Стоимость бензина и дизельного топлива в Британии бьет рекорды из-за роста мировых цен на нефть на фоне санкций против России и попыток отказаться от российской нефти.