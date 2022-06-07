Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+20° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
57 минут назад

Украина собралась помочь Европе заменить российский газ

Lenta.ru

Европа может заменить миллиарды кубометров поставляемого из России газа с помощью импорта электроэнергии из Украины, заявил в интервью Bloomberg глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Украина собралась помочь Европе заменить российский газ
Фото:  Bernadett Szabo / Reuters Bernadett Szabo / Reuters

По его мнению, только поставки сжиженного природного газа (СПГ) из США не помогут Европе отказаться от топлива из России в краткосрочной перспективе.

«Но комбинация мер, таких как энергоэффективность, переключение на какие-то другие источники энергии, даже временно на уголь, атом, например, экспорт электроэнергии из Украины, который может заместить до 10 миллиардов кубометров российского газа», — рассказал Витренко.

Европа взрывными темпами увеличила импорт российского газа

Кроме того, глава «Нафтогаза» предложил Европе подключить импорт от других партнеров. Согласно словам Витренко, поставки газа с Ближнего Востока, из новых стран, таких как, например, Ирак, могут полностью заменить импорт российского топлива. По данным Международного энергетического агентства, в 2021 году общий объем импорта ЕС из России превышал 150 миллиардов кубометров газа с учетом СПГ. В ближайшие годы блок собирается полностью отказаться от поставок, а пока намерен лишь снизить их объем.

Сама Украина, как пояснил Витренко, для следующего отопительного сезона может закупать газ в США, соответствующие переговоры уже ведутся. Страна готовится приобрести за рубежом газ на сумму до восьми миллиардов долларов, причем обсуждаются не только поставки, но и их финансирование.

Рынки,Юрий Витренко,Международное энергетическое агентство,Нафтогаз,ЕС,
26
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители