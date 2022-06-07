$140 за баррель: аналитики предрекли рост цен на нефть

Нефть марки Brent может подорожать до 140 долларов за баррель в третьем квартале нынешнего года. Такой прогноз дали аналитики Goldman Sachs, передает агентство Bloomberg.

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По мнению финансистов, средняя стоимость в ближайшие 12 месяцев составит 135 долларов за баррель. В сравнении с предыдущей версией прогноза от Goldman Sachs предполагаемые цены повышены на 10 долларов за баррель.

Аналитики сошлись во мнении, что в настоящее время на мировом рынке нефти зафиксирован дисбаланс спроса и предложения. Сейчас мировые запасы нефти находятся на уровне 75 миллионов баррелей ниже ожидаемого. В России добыча сократилась не так сильно, как ожидали участники рынка. Авторы полагают, что тренд на снижение добычи останется.

Сегодня цена августовского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составила 119,3 доллара за баррель. Снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии оценивается в 0,16%.