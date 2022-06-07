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1 час назад

Россиян начнут убеждать перейти на российские бренды

Lenta.ruиещё 1

В текущем году правительство направит не менее 500 миллионов рублей на продвижение российских брендов, в первую очередь средства будут потрачены на телевизионную рекламу. Об этом в рамках форума «Неделя российского ретейла» заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает ТАСС.

Россиян начнут убеждать перейти на российские бренды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, бренды с российским названием, как показывает практика, продаются хуже, чем зарубежные. Поэтому россиян необходимо тем или иным образом убедить перейти на отечественные товары, и начать следует с рекламы. Министр заверил, что соответствующий нормативный акт примут в ближайшее время.

«Принято принципиальное решение: мы договорились, определили объем средств, который будет в пилотном режиме выделен на это мероприятие», — заключил он.

После начала спецоперации на Украине Россию покинули десятки популярных брендов и международных корпораций. Некоторые из них продали свой российский бизнес, другие находятся в стадии переговоров.

В частности, полностью ушли из России сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» и французский автопроизводитель Renault. В настоящее время бывший «Макдоналдс» готовится открыться под новым названием, которое пока не афишировали, а автозавод в Москве намерен перейти на выпуск автомобилей «Москвич».

Рынки,Денис Мантуров,McDonald's,Минпромторг,
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