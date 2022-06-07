В ЦБ назвали объём международных резервов России

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 1 июня составили $587,423 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Отмечается, что объём международных резервов России по состоянию на 1 мая составлял $593,052 млрд.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.