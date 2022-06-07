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1 час назад

В ЦБ назвали объём международных резервов России

RT на русскомиещё 1

В Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 1 июня составили $587,423 млрд.

Информация об этом размещена на сайте регулятора.

Отмечается, что объём международных резервов России по состоянию на 1 мая составлял $593,052 млрд.

Ранее в Центробанке России сообщили, что всё российское золото из национальных золотовалютных резервов находится на территории страны.

Кандидат экономических наук Александр Данилов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры ЦБ по поддержке финансовой системы.

Рынки,Александр Данилов,Банк России,
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