Мосбиржа запустит торги нацвалютами еще нескольких стран

Директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что на площадке планируется запустить в ближайшие месяцы торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В ближайшие месяцы мы планируем запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Мы видим интерес к этим валютам и понимаем, что в них будет ликвидность. По мере решения ряда технических вопросов будем запускать эти пары», — сказал он.

Всего у Мосбиржи около 20 валютных пар на рассмотрении к возможному запуску, однако это не означает, что все они будут запущены. По словам Скабелина, для старта необходим реальный интерес со стороны участников и клиентов, тогда образуется реальный рынок. Также важно обеспечить наличие маркетмейкеров для поддержания котировок.