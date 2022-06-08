Рубль подрос к доллару

В среду утром, 8 июня, рубль начал расти по отношению к доллару после небольшого падения в самом начале торгов. Курс евро продолжает падать, следует из данных на Московской бирже.

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Курс американской валюты снизился в моменте до 60,91 рубля, курс евро — до 64,86 рубля.

На открытии торгов доллар поднялся на 34 копейки, до 61,25 рубля, курс сразу опустился на 59 копеек, до 65,21 рубля.

Во вторник вечером, 7 июня, российская валюта растеряла рост, немного упав против доллара и евро на фоне валютных послаблений. День был закрыт в легком минусе. Низкая рыночная активность говорит о выжидательной позиции игроков перед пятничным решением ЦБ РФ по ключевой ставке. Курс доллара на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 18 копеек, до 61,20 рубля, евро — на 50 копеек, до 65,60 рубля.

Ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке – его регулятор должен озвучить в предстоящую пятницу. Экономист Газпромбанка Павел Бирюков в беседе с агентством «Прайм» высказал предположение, что Банк России снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, а в дальнейшем сократит шаг, доведя ставку до 9%.