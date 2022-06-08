Мосбиржа запустит торги нацвалютами еще нескольких стран

Директор департамента валютного рынка Московской биржи Андрей Скабелин заявил, что на площадке могут в ближайшие месяцы запустить торги восточной валютой, а именно армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Об этом сообщает «Прайм».

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«В ближайшие месяцы мы планируем запустить торги армянским драмом, узбекским сумом и эмиратским дирхамом. Мы видим интерес к этим валютам и понимаем, что в них будет ликвидность. По мере решения ряда технических вопросов будем запускать эти пары», — подчеркнул Скабелин.

В общей Мосбиржа рассматривает около 20 валютных пар для запуска, однако это не означает, что все они будут запущены. Скабелин отметил, что для старта нужен реальный интерес со стороны участников и клиентов – это бы сформировало реальный рынок. Кроме того, директор департамента валютного рынка указал на необходимость в обеспечении наличия маркетмейкеров для поддержания котировок.