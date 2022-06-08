Экономист объяснил запуск торгов новыми валютами на Мосбирже

«В двусторонних расчетах очень важно, чтобы ты мог рассчитываться в валютах или где-то продать излишки, если у тебя более активное торговое сальдо по отношению к этой стране. То есть где-то продать вырученные деньги или, наоборот, докупить валюту, которая требуется — биржа выполняет и эти функции», — уточнил он.