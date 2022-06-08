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1 час назад

В России в мае подешевели ноутбуки

Елена Прошина

Цены на ноутбуки в России в мае упали по сравнению с апрелем на 4,4%, телевизоры — на 2,8%, мониторы — на 7,4%. Об этом сообщают РИА «Новости» со ссылкой на данные Росстата.

В России подешевели ноутбуки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Среди телерадиотоваров и персональных компьютеров подешевели: мониторы для настольного компьютера — на 7,4%, флеш-накопители USB — на 6,9%, ноутбуки — на 4,4%, телевизоры — на 2,8%, планшетные компьютеры — на 2,3%. При этом на моноблоки цены наоборот выросли на 1,3%», — отмечается в сообщении.

Также в мае снизилась стоимость миксеров, блендеров, электрочайников, бытовых плит, микроволновых печей, смартфонов, беспроводных наушников и дрелей. В среднем они подешевели на 2,2-5,2%.

В «РИА Новости» пояснили, что коррекция цен на технику наблюдается после их резкого взлета, который спровоцировали санкции Запада против России из-за событий на Украине.

Рынки,Росстат,
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