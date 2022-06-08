В ОАЭ предрекли миру «беспрецедентный кризис» в случае отказа от нефти и газа РФ

Отказ неевропейских стран от поставок нефти и газа из России может привести к беспрецедентному кризису в мире. Об этом, выступая на форуме в Иордании, заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

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«Надеюсь, в Европе не думают, что другие страны могут отказаться от российских нефти и газа. В противном случае речь пойдет о беспрецедентном кризисе», — сказал аль-Мазруи.

Он также отметил, что «усилия стран ОПЕК+ по увеличению объемов добычи нефти не обнадеживают в связи с тем, что группа в настоящее время добывает меньше целевого уровня примерно на 2,6 миллионов баррелей в сутки».