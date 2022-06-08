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53 минуты назад

В ОАЭ прогнозируют «невиданные» цены на нефть, если убрать энергоресурсы РФ с рынка

Газета.Ru

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи заявил, что цены на энергоресурсы могут достигнуть «невиданных уровней», если полностью убрать российские нефть и газ с мирового рынка. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В ОАЭ спрогнозировали «невиданные» цены на нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, цены на нефть пока далеки от своего пика, но мировому рынку угрожает восстановление спроса в Китае после пандемии коронавируса.

«Только Саудовская Аравия и ОАЭ имеют значительные объемы простаивающих производственных мощностей, но даже этого достаточно лишь для того, чтобы компенсировать часть дефицита предложения, созданного санкциями против России», — цитирует его агентство.

Россия резко увеличила доходы от нефти

Аль-Мазруи предупредил, что без дополнительных инвестиций по всему миру Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) не может гарантировать достаточные поставки нефти.

Он также подчеркнул, что договоренности ОПЕК+ по добычи нефти в летние месяцы увеличат предложение всего на 0,4%.

2 июня министры стран ОПЕК+ согласовали увеличение добычи нефти на 648 тыс. баррелей в сутки в июле и в августе.

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