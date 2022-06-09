Дотянуть до осени: что будет с ценами в сентябре

Если российские денежные власти не изменят свою стратегию в части контроля над курсом рубля, то до осени этого года цены в магазинах не повысятся очень сильно.

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Такой прогноз дал экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Царьград».

Как пояснил эксперт, ключевой момент кроется в том, будет ли Центральный банк России поддерживать экспортёров или нет. Пока в основном оказывается содействие импорта, отметил специалист, поэтому на полках много продуктов и нет резкого подорожания.

Однако, уже к сентябрю, как не исключает Делягин, регулятор может начать поддержку отечественного производителя, которому нужен достаточно слабый рубль. В этом случае может оказаться так, что цены в магазинах начнут повышаться из-за разницы курсов.