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55 минут назад

Дотянуть до осени: экономист рассказал, что будет с ценами в сентябре

Deita.ru

Если российские денежные власти не изменят свою стратегию в части контроля над курсом рубля, то до осени этого года цены в магазинах не повысятся очень сильно.

Дотянуть до осени: что будет с ценами в сентябре
Фото: ТАССТАСС

Такой прогноз дал экономист Михаил Делягин, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Царьград».

Как пояснил эксперт, ключевой момент кроется в том, будет ли Центральный банк России поддерживать экспортёров или нет. Пока в основном оказывается содействие импорта, отметил специалист, поэтому на полках много продуктов и нет резкого подорожания.

Экономист назвал причины укрепления рубля в мае

Однако, уже к сентябрю, как не исключает Делягин, регулятор может начать поддержку отечественного производителя, которому нужен достаточно слабый рубль. В этом случае может оказаться так, что цены в магазинах начнут повышаться из-за разницы курсов.

Вместе с тем, основную проблему роста инфляции и подорожания продуктов, а именно разгул естественных монополий, пока, по словам экономиста, в России никто всерьёз решать не собирается, поэтому даже очень сильный рубль не является причиной удешевления.

Рынки,Михаил Делягин,Банк России,
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