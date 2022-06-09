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2 часа назад

Цены на газ в Европе взлетели

Лера Букина

Стоимость газа на европейском рынке повысилась в первые минуты торгов почти на 12%. Она близка к уровню в $1000 после взрыва на одном из крупнейших СПГ-заводов в США, следует из данных площадки ICE.

В начале торговой сессии июльские фьючерсы на газ были на отметке чуть выше $970 – это на 10,8% выше расчетной цены среды ($878,5). В 9:39 мск цены достигли максимума — $990. В последние минуты котировки немного замедлили темпы роста и увеличиваются почти на 12%.

Как пишут СМИ, один из крупнейших СПГ-заводов США Freeport LNG закроют минимум на три недели после взрыва на предприятии.

Компания Freeport LNG обеспечивает около 20% переработки СПГ в США.

Кроме того, на цены влияет и геополитическая ситуация. Запад усилил санкционное давление на Россию после того, как она инициировала военную спецоперацию на Украине. Брюссель всерьез задумался об отказе от российских нефти и газа. На прошлой неделе постпреды ЕС утвердили шестой пакет санкций, в том числе нефтяное эмбарго.

Президент Сербии Александр Вучич 8 июня заявил, что «с ужасом ожидает», когда прекратятся поставки российского газа, поскольку это станет проблемой для Европы.

«Газпром» полностью приостановил поставки газа в Польшу в Болгарию

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что США отправили почти три четверти всего своего СПГ в Европу в первые четыре месяца 2022 года по сравнению с одной третью в прошлом году, сообщает Bloomberg. Раньше ключевым потребителем американского СПГ была Азия. Теперь на США приходится почти половина импорта СПГ в Европе – это примерно вдвое больше, чем в 2021 году, указывает агентство.

Рынки,Видео,Александр Вучич,Газпром,ЕС,
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