На открытии торгов в четверг, 9 июня, рубль укрепляет свои позиции. Курс доллара опустился ниже 59 рублей впервые с 25 мая, следует из данных торгов на Московской бирже.

Курс американской валюты упал на 1,3 рубля, до 58,63 рубля, курс евро - на 2,33 рубля, до 62,11 рубля.

Накануне вечером российская валюта слегка укрепилась на фоне роста стоимости нефти выше 123 долларов за баррель марки Brent. Доллар к закрытию торгов опустился до 59,4 рубля, евро — до 63,59 рубля. Августовский фьючерс на нефть марки Brent к 19.07 мск вырос на 2,19% — до 123,21 доллара за баррель.

Дальнейшая ситуация на валютном рынке будет во многом зависеть от решения ЦБ по ключевой ставке – его регулятор должен озвучить в предстоящую пятницу. Экономист Газпромбанка Павел Бирюков в беседе с агентством «Прайм» высказал предположение, что Банк России снизит ключевую ставку на 1 процентный пункт, а в дальнейшем сократит шаг, доведя ставку до 9%. Напомним, что ЦБ на внеочередном заседании 26 мая понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 11% годовых. Он допустил возможность ее снижения на ближайших заседаниях.