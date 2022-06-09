Доллар усилил падение к рублю

Рубль во второй половине дня четверга усиливает рост. Курс доллара упал до 58 рублей впервые с 25 мая, следует из данных Московской биржи.
Курс американской валюты расчетами «завтра» на 13:21 мск опускался на 1,39 рубля, до 58,01 рубля, евро — на 1,8 рубля, до 61,79 рубля. Минутами ранее доллар падал до 57,97 рубля.
Как заявил РБК главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников, укрепление национальной валюты связано с возвращением на рынок экспортеров, которые продавали свою валютную выручку.
По словам старшего трейдера «Альфа-Капитала» Владислава Силаева, экспортеры продолжают продавать доллары и евро в больших количествах на внутреннем рынке, в то время как спрос на валюту со стороны российских импортеров минимальный, что и создает основу для прочности курса рубля.
Кроме того, российская валюта укрепляется
на фоне высоких цен на товарных рынках. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе торгуются на уровне $123 за баррель (минус 0,4%). Биржевые стоимость газа в Европе сегодня составила более $1000 за 1 тыс. куб. м.