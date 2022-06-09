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1 час назад

Рубль пошел вверх после начала ввода комиссий на валютные счета

Lenta.ru

В ходе торгов на Московской бирже в четверг, 9 июня, рубль резко укрепился по отношению к началу недели. Впервые с 25 мая доллар опустился ниже 58 рублей, свидетельствуют данные площадки.

Рубль резко пошел вверх
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По состоянию на 14:05 мск, доллар упал до 57,43 рубля, а евро — до 62 рублей. Российская валюта ускорила рост на фоне начала ввода комиссий на валютные счета в российских банках.

Накануне, 8 июня, о применении такой практики предупредил Райффайзенбанк. С 30 июня он собирается брать по 0,2 процента в месяц, но не менее десяти долларов (около 600 рублей). Платить придется только при превышении порога в пять тысяч долларов или его эквиваленте в евро, фунтах стерлингов и швейцарских франках и только с суммы превышения. Для японской иены порог установлен на уровне 500 тысяч.

Сегодня, 9 июня, об аналогичном решении объявил Тинькофф банк. С 23 июня он планирует брать комиссию в размере одного процента с суммы счета в иностранной валюте, при условии, что на нем хранится более тысячи долларов или эквивалент этой сумму. Изменения коснутся и брокерских счетов.

Опасения по поводу скорого ввода комиссий в остальных банках заставили владельцев валютных счетов продавать их, что увеличило предложение долларов на рынке.

Россиянам дали совет на фоне введения банками новой комиссии

Крепкий курс российской валюты в первую очередь связан с торговым дисбалансом, возникшим после введения санкций Западом в ответ на действия российских войск на территории Украины. Значительный профицит, обязательная продажа валютной выручки экспортерами и административные ограничения, в том числе запрет на снятие со счетов наличной валюты, обрушили спрос на доллары. В настоящее время финансовые власти пытаются исправить это положение, поскольку столь крепкий рубль угрожает бюджету и промышленности страны.

Рынки,Тинькофф банк,Райффайзенбанк Австрия,Московская биржа,
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