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50 минут назад

Россия лишит Японию квоты на вылов рыбы у Курильских островов за неуплату

ТАСС

Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов, так как японская сторона не заплатила за соответствующую квоту. Об этом журналистам в пятницу сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

"Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями - они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо", - сказал он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в районе южной части Курил до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Она отметила, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затянула процесс подписания ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом этой межправительственной договоренности.

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Япония и Россия подписали это соглашение в 1998 году. Оно позволяло японским рыбакам вести промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южной части Курильских островов. Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением Москвы, однако признало, что пока не совершило очередной платеж в рамках выполнения этого соглашения.

Рынки,Видео,Мария Захарова,Юрий Трутнев,МИД России,
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