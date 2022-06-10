Россия лишит Японию права на вылов рыбы в районе Курильских островов, так как японская сторона не заплатила за соответствующую квоту. Об этом журналистам в пятницу сообщил вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
"Мы уже, по сути дела, ограничили [экспорт рыбы], причем ограничили именно их усилиями - они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо", - сказал он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объявила, что Россия приостанавливает действие межправительственного соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов в районе южной части Курил до выполнения Токио своих финансовых обязательств. Она отметила, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затянула процесс подписания ежегодного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом этой межправительственной договоренности.
Япония и Россия подписали это соглашение в 1998 году. Оно позволяло японским рыбакам вести промысел в рамках выделяемой российской стороной квоты у южной части Курильских островов. Правительство Японии выразило сожаление в связи с решением Москвы, однако признало, что пока не совершило очередной платеж в рамках выполнения этого соглашения.