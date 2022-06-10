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24 минуты назад

Рубль укрепился к доллару и евро

Лера Букина

На открытии торгов пятницы рубль демонстрирует укрепление позиций к основным иностранным валютам. Курс доллара падает на 13 копеек, до 59,27 рубля, курс евро — на 95 копеек, до 62,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Рубль укрепился в преддверии решения ЦБ по ставке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По итогам торгов четверга рублю вновь удалось укрепиться к доллару и евро. К закрытию торгов на Мосбирже курс доллара составил 59,35 рубля, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро торговался по 63,3 рубля (- 29 копеек). В ходе торговой сессии было проведено 75,8 тыс. сделок с долларом почти на 2,2 млрд долларов и 28,3 тыс. сделок с евро на 1,1 млрд евро. В моменте курс доллара опустился ниже 58, до 57,99 рубля. Это произошло впервые с 25 мая.

Накануне, 9 июня, президент РФ Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Теперь долю валютной выручки, которую экспортеры должны будут продавать, будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок установит Совет директоров регулятора.

Экономист дал прогноз по изменению ключевой ставки ЦБ

10 июня состоится плановое заседание ЦБ по ключевой ставке. Напомним, что ЦБ на внеочередном заседании 26 мая понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 11% годовых. Он допустил возможность ее снижения на ближайших заседаниях.

Рынки,Владимир Путин,Московская биржа,
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