Рубль укрепился в преддверии решения ЦБ по ставке

На открытии торгов пятницы рубль демонстрирует укрепление позиций к основным иностранным валютам. Курс доллара падает на 13 копеек, до 59,27 рубля, курс евро — на 95 копеек, до 62,7 рубля, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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По итогам торгов четверга рублю вновь удалось укрепиться к доллару и евро. К закрытию торгов на Мосбирже курс доллара составил 59,35 рубля, что на 5 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Курс евро торговался по 63,3 рубля (- 29 копеек). В ходе торговой сессии было проведено 75,8 тыс. сделок с долларом почти на 2,2 млрд долларов и 28,3 тыс. сделок с евро на 1,1 млрд евро. В моменте курс доллара опустился ниже 58, до 57,99 рубля. Это произошло впервые с 25 мая.

Накануне, 9 июня, президент РФ Владимир Путин отменил требование к экспортерам продавать 50% валютной выручки. Теперь долю валютной выручки, которую экспортеры должны будут продавать, будет определять правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. Срок установит Совет директоров регулятора.