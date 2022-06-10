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1 час назад

Европа начала скупать один российский товар

Лера Букина

В марте страны Евросоюза приобрели максимальный за все время наблюдений объем российского палладия — 164 тысяч тройских унций на 407 миллионов евро, а основной объем пришелся на Германию —115,7 тыс. унций металла на 297 млн, сообщает «Коммерсант».

Европа начала скупать один российский товар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что подобный бум на рынке обусловлен санкциями и логистическими проблемами с перевозками товаров на их фоне.

Издание также подчеркивает, что в марте европейские страны закупили четверть добытого российским «Норникелем» палладия.

В самой же компании отказались от комментариев. Евросоюз пока что не может отказаться от металла, поскольку Россия доминирует на рынке: на страну приходится до 40% всего предложения металла.

На автомобильную индустрию приходится большая часть спроса на палладий. Данная отрасль столкнулась с нехваткой полупроводников. Согласно прогнозам, в 2022 году мировой спрос на палладий увеличится на 3%, до 10,3 миллиона унций, за счет частичного восстановления автомобильного сектора.

Ранее в конце мая глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас выступил с предложением экспортировать никель, платину и палладий за оплату в рублях. Он заявил, что эти металлы являются тем, что «Западу реально нужно и нечем заменить.

Рынки,Андрей Клишас,Коммерсант,Норникель,Совет Федерации,ЕС,
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