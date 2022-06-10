Цены на газ в Латвии вырастут на 90 процентов

Домохозяйства в Латвии в июле 2022 года могут столкнуться с беспрецедентным ростом цен на газ в пределах от 65,6 до 89,9 процента в зависимости от объема потребления. Об этом сообщила национальная латвийская газовая компания Latvijas Gāze, передает Latvijas Vestnesis.

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Таким образом, для домохозяйств, которые потребляют до 250 кубометров газа в год, тариф вырастет на 65,6 процента (с 1,1 до 1,8 евро), а для семей с годовыми потребностями от 250 до 500 кубометров — на 74,7 процента (с 0,9 до 1,6 евро). Максимальное повышение стоимости топлива ждет домохозяйства, потребляющие от 500 до 25 тысяч кубометров в год. Для них цена взлетит почти на 90 процентов — с 0,8 до 1,5 евро за кубометр.

Ранее Россия потребовала от европейских стран оплачивать импорт газа по новой схеме — компании открывают валютный и рублевый счета в Газпромбанке, и, когда поступившие в банк средства переводятся в рубли, экспортер засчитает поставки оплаченными. Страны Балтии во главе с Латвией отказались действовать в рамках требования, препятствовавшего западным санкциям, и с начала апреля российский газ перестал поступать на территорию региона.