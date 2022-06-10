В ожидании решения Банка России по ключевой ставке курс евро упал ниже 61 рубля впервые с 26 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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К 12:47 мск курс евро опускался до 60,86 рубля (-3,85%), курс доллара - до 57,8 рубля (-2,61%). В последний раз курс евро был ниже 61 рубля 26 мая.

На 10 июня назначено плановое заседание регулятора по ключевой ставке. Напомним, что ЦБ на внеочередном заседании 26 мая понизил ключевую ставку на 3 процентных пункта – до 11% годовых. Он допустил возможность ее снижения на ближайших заседаниях.

Сегодня Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в мае 2022 года повысился на 21,6% в сравнении с апрелем. В годовом выражении реальный эффективный курс рубля в мае поднялся на 26,6%.

Курсы доллара и евро резко поднялись по отношению к рублю после того, как Россия начала спецоперацию на Украине. В ходе торгов на бирже стоимость американской валюты росла до 120 рублей, европейской — до 127 рублей. Ситуация на биржах стала корректироваться после новости о переводе расчетов по газовым контрактам в рубли.

25 мая доллар и евро обновили многолетние минимумы на уровнях 55,8 рубля (с февраля 2018 года) и 57,1 рубля (с мая 2015 года) соответственно.