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1 час назад

Доллар и евро рухнули

Лера Букина

Основные иностранные валюты начали активно снижаться после решения Банка России понизить ключевую ставку. Курс доллара опустился ниже 57 рублей, курс евро – ниже 60 рублей, следует из данных на Московской бирже.

Курс американской валюты расчетами «завтра» на 14.05 мск падал на 2,55 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 3,48 рубля, до 59,82 рубля.

Обе валюты обновляют минимумы с 25 мая.

Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Регулятор отметил, что

внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Вместе с тем «замедление инфляции происходит быстрее, а снижение экономической активности — в меньшем масштабе, чем Банк России ожидал в апреле».

ЦБ выступил с заявлением после введения банками новой комиссии

Снижение курсов доллара и евро начало наблюдаться еще до оглашения решения по ключевой ставке. Так, сегодня в преддверии заседания европейская валюта упала ниже 61 рубля впервые с 26 мая.

Сегодня Центробанк сообщил, что реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) в мае 2022 года повысился на 21,6% в сравнении с апрелем. В годовом выражении реальный эффективный курс рубля в мае поднялся на 26,6%.

Рынки,Видео,Банк России,Московская биржа,
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