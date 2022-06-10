«Перед нашим правительством, перед руководством ЛНР стояла серьезная задача – организовать вывоз и реализацию зерна за пределы территории республики... У нас скопилось большое количество зерна», – рассказал Пасечник.

Ранее председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский сообщил, что открыта зона таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию.

Зона будет работать «до того момента, когда закончится зерно и его вывоз». Сейчас на элеваторе находится 60 тыс. тонн только зерна и еще несколько тыс. тонн подсолнуха.