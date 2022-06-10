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1 час назад

ЛНР отправила в Россию первую партию зерна

Деловая газета "Взгляд"

Луганская Народная Республика отправила в Россию первую партию зерна в 650 тонн, отправкой руководил глава республики Леонид Пасечник.

Состав с 650 тоннами зерна отправился со Старобельского элеватора, передает РИА «Новости».

«Перед нашим правительством, перед руководством ЛНР стояла серьезная задача – организовать вывоз и реализацию зерна за пределы территории республики... У нас скопилось большое количество зерна», – рассказал Пасечник.

Ранее председатель Государственного таможенного комитета ЛНР Юрий Афанасьевский сообщил, что открыта зона таможенного контроля на Старобельском элеваторе для экспорта его зерна в Россию.

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Зона будет работать «до того момента, когда закончится зерно и его вывоз». Сейчас на элеваторе находится 60 тыс. тонн только зерна и еще несколько тыс. тонн подсолнуха.

Рынки,Видео,Леонид Пасечник,
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