Чего ждать от курса рубля на следующей неделе

Аналитик ФГ «Финнам» Александр Потавин рассказал, чего ожидать от курса рубля на следующей неделе. Его цитирует «Прайм».

«Хранить валюту просто так, когда во всем мире дикая инфляция не имеет смысла. Поэтому компании, банки и физлица продолжат избавляться от валюты на своих счетах, поскольку способов выгодно сохранить осталось крайне мало», - сказал Потавин.

По его словам, курс рубля от продажи валюты резидентам еще больше укрепляется. До конца июня курс доллара будет торговаться в диапазоне 57-63 рублей, а курс евро останется близок к 59-66 рублям. Ближе к концу года валютные курсы, видимо, будут выше текущих уровней.

Экономист также напомнил, что некоторые крупные российские банки стали вводить отрицательные ставки и комиссии по валютным вкладам. Это может привести к "сбросу валюты" и к уходу сбережений в рублевую зону.