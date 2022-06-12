Стал известен объем подаваемого «Газпромом» через Украину газа

«Газпром» поставляет газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. На ГИС «Суджа» - 41,9 миллиона кубометров, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена.

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Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА «Новости».

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», заявив, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Теперь для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа".

При этом в «Газпроме» отметили, что перенести все объемы на «Суджу» технологически невозможно. Сейчас компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, услуги транзита полностью оплачены.