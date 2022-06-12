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43 минуты назад

Стал известен объем подаваемого «Газпромом» через Украину газа

Майк Габриелян

«Газпром» поставляет газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. На ГИС «Суджа» - 41,9 миллиона кубометров, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена.

Стал известен объем подаваемого «Газпромом» через Украину газа
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов, передает РИА «Новости».

Украина с 11 мая прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка», заявив, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Теперь для транзита газа в Европу остался только один вход - ГИС "Суджа".

При этом в «Газпроме» отметили, что перенести все объемы на «Суджу» технологически невозможно. Сейчас компания выполняет все обязательства перед европейскими потребителями, услуги транзита полностью оплачены.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер выдвинул газовый ультиматум президенту России Владимиру Путину.

Рынки,Карл Нехаммер,Сергей Куприянов,Владимир Путин,Газпром,
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