Курс биткоина опустился до 25 тысяч долларов. Такой показатель был зафиксирован на биржах Binance и CoinMarketCap впервые с декабря 2020 года.
Отмечается, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до 1,2 трлн долларов с июля 2021-го. За последнюю неделю курсы всех топ-20 цифровых денег показали снижение, причём падение котировок монет достигало 54%.
Основные причины такого сокращения — уменьшение финансовых активов на фондовом рынке и повышение ставки ФРС США. Эксперты заявляют, что на фоне этого не стоит ждать восстановления рынка. В итоге цена биткоина может упасть до 15 тысяч долларов.