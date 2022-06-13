Курс биткоина опустился до 25 тысяч долларов. Такой показатель был зафиксирован на биржах Binance и CoinMarketCap впервые с декабря 2020 года.

Отмечается, что общая капитализация рынка криптовалют уменьшилась до 1,2 трлн долларов с июля 2021-го. За последнюю неделю курсы всех топ-20 цифровых денег показали снижение, причём падение котировок монет достигало 54%.