Цена аллюминия упала ниже $2600 за тонну

В ходе торгов стоимость алюминия упала ниже $2600 за тонну впервые с 15 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

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К 14:43 мск цена на алюминий опускалась на 3,26%, до $2596 за тонну. После этого к 14:50 мск стоимость металла немного повысилась до $2605 за тонну.

В ходе торгов 9 мая стоимость алюминия упала ниже $2800 за тонну впервые с 4 января 2022 года.

В конце марта «Норникель» и РУСАЛ зафиксировали цены на металлы на уровне февраля 2022 года для российских потребителей. Компании сделали это после рекомендации Минпромторга установить «прозрачные» цены на металлы в России. До фиксации цен средняя стоимость никеля за месяц умножалась на курс рубля на дату платежа или дату выставления счета.