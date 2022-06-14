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1 час назад

Цены на сталь в России упали на 40%

Лера Букина

С января этого года сталь и стальной прокат в России подешевели на 40%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные рейтингового агентства «Русмет».

Цены на сталь в России упали на 40%
Фото: РИА НовостиРИА Новости

К концу мая стоимость приблизилась к уровню экспортного паритета и сравнялась с ценами на ведущих зарубежных площадках. По словам аналитиков, падение стоимости обусловлено падением интереса к металлу, а также укреплением рубля к доллару.

Ситуация с заказами, как указал представитель «Северстали», является «крайне напряженной». При текущем курсе рубля экспорт нацвалюты малорентабелен, а на внутреннем рынке ожидается падение загрузки на 10%.

Газета также обращает внимание на то, что в апреле ассоциация «Русская сталь» направила письмо в адрес первого вице-премьера Андрея Белоусова, в котором говорилось о сложностях, с которыми столкнулась отечественная металлургическая отрасль.

Ранее президент России Владимир Путин поручил принять меры для снижения стоимости металлопродукции на внутреннем рынке. Эта мера должна содержаться в стратегии развития металлургической промышленности до 2030 года. В ней также должны быть определены ежегодные целевые показатели, характеризующие объемы потребления металла на внутреннем рынке (по основным направлениям потребления) и показатели, используемые при осуществлении мониторинга повышения уровня переработки металла в РФ и развития производства металлопродукции высоких переделов.

Рынки,Андрей Белоусов,Владимир Путин,
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