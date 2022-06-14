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53 минуты назад

«Мосбиржа» приостановила торги швейцарским франком

Лера Букина

«Московская биржа» решила с 14 июня приостановить торги швейцарским франком. Об этом говорится в пресс-релизе биржи.

«Мосбиржа» приостановила торги швейцарским франком
Фото: ReutersReuters

«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах», - указано в сообщении.

На решение повлияли сложности с проведением расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня.

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме. Вместе с тем допускается увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Группа «Московская биржа» ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов. О нем будет сообщено дополнительно.

Ранее сообщалось, что Швейцария поддержала шестой пакет антироссийских санкций Евросоюза, включающий частичное эмбарго на поставки российской нефти. Кроме того, власти этой страны ввели «финансовые санкции и запрет на въезд в страну еще для 100 человек». Среди них граждане России и Белоруссии — военнослужащие, политики, бизнесмены, «лица, занимающиеся распространением дезинформации».

Рынки,Московская биржа,ЕС,
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