«Мосбиржа» приостановила торги швейцарским франком

«Московская биржа» решила с 14 июня приостановить торги швейцарским франком. Об этом говорится в пресс-релизе биржи.

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«Ограничения коснутся инструментов спот и своп по валютным парам "швейцарский франк – российский рубль" (CHFRUB) и "доллар США – швейцарский франк" (USDCHF) в биржевом и внебиржевом режимах», - указано в сообщении.

На решение повлияли сложности с проведением расчетов в швейцарском франке, с которыми сталкиваются участники торгов и финансовая инфраструктура в связи с принятием Швейцарией ограничительных мер с 10 июня.

Исполнение обязательств по ранее заключенным сделкам продолжается в обычном режиме. Вместе с тем допускается увеличение сроков зачисления швейцарских франков на счета клиентов.

Группа «Московская биржа» ведет работу с банками-корреспондентами с целью возможного возобновления торгов. О нем будет сообщено дополнительно.