Курс доллара подрос на старте торгов

На открытии валютных торгов во вторник рубль демонстрирует небольшое снижение к основным иностранным валютам. Курс доллара повышается на 18 копеек, до 56,9 рубля, курс евро — на 67 копеек, до 60,5 рубля, следует из данных торгов на Московской бирже.

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Индекс Мосбиржи на старте торгов падает на 0,24%, индекс РТС — на 0,34%.

Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Несмотря на ее сильное падение, рубль в пятницу ощутимо вырос против доллара и евро. Курс доллара в пятницу в 19:00 мск (к закрытию) упал на 2,55 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 3,2 рубля, до 60,1 рубля. За рабочую неделю доллар подешевел на 4,15 рубля, евро – на 4,65 рубля.