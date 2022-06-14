Молдавия задумалась о покупке газа в Азербайджане

Молдавия обсуждает с Азербайджаном поставки газа и на положительное решение вопроса есть все шансы. Об этом в эфире телеканала TV8 заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Фото: Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru» Depositphotos/РИА «Новости»/«Газета.Ru»

«Есть реальные шансы, что Молдавия будет закупать газ у Азербайджана, это будет возможностью диверсифицировать источники поставок», — отметил Спыну.

По его словам, сейчас какие-либо конкретные скрои поставок называть рано. Однако у страны точно появится альтернативный источник поставок.

Он добавил, что цена азербайджанского газа также пока не согласована. Однако все будет делаться для того, чтобы жители Молдавии могли получить цену, способную оплатить.