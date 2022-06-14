Евро рухнул до 59 рублей

Во второй половине дня вторника рубль укрепился к основным иностранным валютам. Так, курс евро опустился до 59 рублей впервые с 25 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже.

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По состоянию на 12:53 мск, курс евро падал на 2 рубля, опускаясь до 58,89 рубля. К 12:57 мск курс евро упал до 2,23 рубля, торгуется на уровне 58,75 рубля. В то же время курс доллара падал до 56,51 рубля (-0,51%).

Рубль открыл сегодняшние торги небольшим падением. Курс доллара вырос до 56,9 рубля, курс евро —до 60,5 рубля. Индекс Мосбиржи на старте торгов упал на 0,24%, индекс РТС — на 0,34%.

Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Несмотря на ее сильное падение, рубль в пятницу ощутимо вырос против доллара и евро. Курс доллара в пятницу в 19:00 мск (к закрытию) упал на 2,55 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 3,2 рубля, до 60,1 рубля. За рабочую неделю доллар подешевел на 4,15 рубля, евро – на 4,65 рубля.