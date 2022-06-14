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2 часа назад

Курс биткоина резко рухнул

Lenta.ru

Курс биткоина 14 июня резко рухнул более чем на семь процентов до отметки в 22 285 долларов, свидетельствуют данные CoinDesk. На минимуме за последние сутки стоимость опускалась ниже 21 тысячи долларов.

Курс самой популярной криптовалюты падает на фоне общей распродажи рискованных активов, отмечает CNBC. Речь идет о самом низком уровне с конца 2020 года. Капитализация биткоина снизилась до уровня ниже 425 миллиардов долларов, а общая капитализация криптовалют впервые с февраля прошлого года упала до отметки ниже 1 триллиона долларов — с конца прошлой недели рынок потерял около 200 миллиардов.

13 июня крупнейшая криптобиржа Binance решила временно приостановить вывод биткоинов на кошельки пользователей из-за технических неполадок. Проблема сохранялась в течение более чем трех часов.

Также вывод средств из-за «исключительных условий на рынке» приостановила и платформа криптокредитования Celsius — указывалось, что мера была принята для стабилизации ликвидности.

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