Доллар упал ниже 56 рублей

Во вторник днем российская валюта продолжает укрепляться к основным иностранным валютам. Курс доллара упал ниже 56 рублей впервые с 25 мая, следует из динамики торгов на Московской бирже. Курс евро на опустился до 58 рублей впервые с 25 мая.

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Курс американской валюты расчетами «завтра» на 15:00 мск упал на 90 копеек, до 55,9 рубля, евро — на 1,9 рубля, до 58,2 рубля и уже опускался до 57,96 рубля.

Рубль открыл сегодняшние торги небольшим падением. Курс доллара вырос до 56,9 рубля, курс евро — до 60,5 рубля. Индекс Мосбиржи на старте торгов упал на 0,24%, индекс РТС — на 0,34%.

Совет директоров Банка России 10 июня решил снизить ключевую ставку на 150 б.п., до 9,50% годовых. Несмотря на ее сильное падение, рубль в пятницу ощутимо вырос против доллара и евро. Курс доллара в пятницу в 19:00 мск (к закрытию) упал на 2,55 рубля, до 56,8 рубля, евро — на 3,2 рубля, до 60,1 рубля. За рабочую неделю доллар подешевел на 4,15 рубля, евро – на 4,65 рубля.