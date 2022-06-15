Российский рынок акций закрылся ростом индексов Мосбиржи и РТС

Российский рынок акций торговался преимущественно в зеленой зоне. По завершению торгов индекс Мосбиржи подрос на 1,28% - до 2 318,96 пункта, индекс РТС - на 0,58%, до 1 280,38 пункта. Курс доллара вырос на 0,36% - до 56,96 руб., евро - на 0,64%, до 59,79 руб.

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Позитиву в российских ценных бумагах способствовали восстановительная динамика на мировых биржевых площадках, умеренное ослабление рубля и высокие сырьевые цены, рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

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Кроме того, с утра вышел позитивный блок данных по КНР, в том числе объем промпроизводства вырос на 0,7% при прогнозе минус 0,7%, объем розничных продаж в мае сократился меньше ожидаемого. Объем промышленного производства еврозоны в апреле увеличился на 0,4% при прогнозе минус 2%, добавил эксперт. При этом майские данные по розничным продажам в США за минувший месяц оказались немного слабее прогнозов.

Рынок акций

На фондовом рынке РФ лидерами роста оказались бумаги золотодобытчика Petropavlovsk, подорожавшие на 13,3%. Подорожали в среду также без новостей депозитарные расписки холдинга ЕМС (+12%), а депозитарные расписки группы VK выросли на 10,7% после сообщений в западных СМИ о том, что VK намерена принять участие в конкурсе на покупку сервиса объявлений Avito, рассказали аналитики "Фридом финанс".

Лидерами понижения стали акции вчерашнего лидера "Юнипро" (-3,55%), также существенно подешевели за день акции финансовой группы "Ренессанс" (-2,9%) и акции металлургической компании "ВСМПО-Ависма" (-2,85%).

Прогноз на 16 июня

В четверг настроения на глобальных рынках могут в значительной мере формироваться под влиянием результатов заседания ФРС.

"Американский регулятор сегодня принимает решение по процентным ставкам. Если Федрезерв повысит ставки на 0,5 п. п., это поддержит биржевых "быков", если же шаг повышения окажется на уровне 0,75 п. п., настроения могут ухудшиться", - считает Александр Бахтин.

Волна снижения риск-аппетита может затронуть, в том числе и сырьевые котировки, что, в свою очередь, способно вызывать "медвежий" импульс и на российском рынке акций. Впрочем, независимо от решения по ставке, очень важным будет тон регулятора и его прогнозы, добавил эксперт. В четверг решение по процентным ставкам примет и Банк Англии. В этот же день пройдет заседание Еврогруппы, в фокусе внимания могут быть новости с полей ПМЭФ-2022.